Dolar bugün kaç TL?

Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 35,1920'den tamamladı.

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Dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 35,2520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 36,8330'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 44,1860'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 108,2 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğine yönelik sinyaller risk iştahını sınırlamaya devam ederken, Noel tatili öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

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ABD'de geçen hafta açıklanan verilerden alınan sinyaller ülkede enflasyon ve resesyon ikileminin yeniden fiyatlamalara yansımasına neden oldu.

Analistler, Fed'in gevşeme döngüsünün geniş bir zamana yayılacak olmasına yönelik beklentilerin etkisiyle azalan risk iştahının, kişisel tüketim harcamaları ve büyüme verisi sonrası canlandığını kaydetti.

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Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 107,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.