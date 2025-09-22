Dolar bugün kaç TL?

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,3840'tan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 41,3790 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL bir önceki kapanışına paralel 48,6320'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 55,8370'ten satılıyor.

Geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında 96,2'ye inerek son 3,5 yılın en düşük seviyesini gören dolar endeksi, yükselişini 4. işlem gününe taşıyarak şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 97,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de enflasyon ve istihdam piyasasına yönelik riskler temel ekonomik gündem maddelerinden olmayı sürdürürken Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor.

Cuma günü açıklamalarda bulunan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Bankanın bu haftaki faiz indirimi kararını desteklediğini ve bu yıl için 2 indirim daha öngördüğünü belirtti.

Para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz indirimine gideceği fiyatlanırken ekim ayında bankanın 25 baz puanlık bir faiz indirimine daha gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, Fed'in faiz indirim patikasında önemli bir gösterge olan ABD'deki istihdam piyasasına yönelik gelişmeler de yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Analistler, teknoloji şirketlerinin ABD'de yeterli sayıda işçi bulamadıkları için yurt dışındaki iş gücüne yönelmek zorunda kaldıklarını belirterek, artan vize ücretinin bu şirketleri olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Kararın işletme maliyetleri ve marjları için bir risk oluşturabileceğini kaydeden analistler, istihdam piyasasındaki riskleri artırabileceğini ifade etti.

Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin artmasıyla birlikte risk dengesinin değiştiğini, bu doğrultuda daha nötr bir politika duruşuna doğru bir adım atmanın uygun olduğuna karar verdiklerini belirtmişti.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de ağustos Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin konuşmasının takip edileceğini aktardı.