Dolar bugün kaç TL?

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,6890'dan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 41,6900 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 düşüşle 48,8630, sterlin/TL de yüzde 0,3 azalışla 56,0980 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,5 artışla 98,2 seviyesinde.

ABD'de federal hükümetin kapanmasıyla ilgili endişelere karşın ülkede iş gücü piyasasındaki zayıflama sinyalleri, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin "güvercin" beklentileri güçlendiriyor.

Varlık fiyatları, Fed'e yönelik faiz indirim beklentilerinin gücünü koruması ve ülkede hükümetin yeniden açılma sürecine ilişkin gelişmeleri takiben karışık seyrediyor.

Hükümetin kapanması dolayısıyla geçen hafta Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) hem haftalık işsizlik maaşı başvurusu verilerini hem de eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklamadı.

Analistler, ABD'de geçen hafta özel sektör tarafından açıklanan istihdam verilerinin Fed'in faiz indirimlerini desteklediğini ancak enflasyon verisinin de açıklanmaması durumunda bankanın yol haritasına ilişkin belirsizliklerin artabileceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, kapanmanın ekonomik sonuçlarının her geçen gün arttığını vurguladı. Ayrıca, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ayrı ayrı sunduğu, hükümetin kapanmasını sona erdirebilecek geçici bütçe tasarıları, Senatoda yeterli oyu alamadı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ekim Sentix yatırımcı güven endeksi ile perakende satışlar verileriyle Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde​​​​​​​ ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirtti.