Dolar bugün kaç TL?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,9530 seviyesinden işlem görüyor.

20.10.2025 - 10:03 | | AA
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 41,9001'den tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 41,9530 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL ise yüzde 0,3 yükselişle 48,9730, sterlin/TL de yüzde 0,1 azalışla 56,3680 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,5 seviyesinde seyrediyor.

ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine ilişkin iyimserlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla dolar endeksinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Euro Bölgesinde cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirtti.

