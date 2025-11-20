Dolar bugün kaç TL?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 42,3520'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 10.25 itibarıyla yatay seyirle 42,3680 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 48,9640, sterlin/TL ise yüzde 0,3 yükselişle 55,4700 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 değer kazanarak 100,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken, bugün ABD'de yayımlanacak istihdam raporu yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, açıklanacak istihdam raporunun, faiz indirimi beklentilerinin seyri açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

Makro ekonomik gelişmelerin yanı sıra jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların gündeminde olduğunu bildiren Analistler, bugün ABD'de istihdam raporu, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edileceğini belirtti.