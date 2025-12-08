Dolar bugün kaç TL?

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 42,5299'dan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,5640 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 yükselişle 49,6950, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 56,7990 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,2 düşüşle 98,80 seviyesinde seyrediyor. ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla dolar endeksinde düşüş eğilimi öne çıkıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu haftaki toplantısında yüzde 88 ihtimalle faiz indirimine gitmesi öngörülüyor.

Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerine karşın, Fed yetkililerinden "şahin" açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörüler gelmesi durumunda bunun dolara talebi artırabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de tüketici enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirtti.