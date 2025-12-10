Canlı Borsa
Dolar bugün kaç TL?

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,60 seviyesinden işlem görüyor.

10.12.2025 - 11:03 | | AA
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yatay seyirle 42,5870'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 14.26 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 42,60 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 49,61, sterlin/TL 56,72 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi de önceki kapanışın hemen altında 99,15 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde, Fed yetkilileri arasındaki görüş ayrılıklarının derinleşebileceği ve "şahin" tonda sözlü yönlendirme gelebileceği beklentileri, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün 25 baz puan faiz indirimine gitmesi ihtimali yüzde 87,6 seviyesinde bulunurken, 50 baz puan indirim ihtimali fiyatlamalarda masada bulunmuyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

