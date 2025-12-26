Canlı Borsa
Dolar bugün kaç TL?

Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 42,9170 seviyesinden işlem görüyor.

26.12.2025 - 09:37 | | AA
Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü yatay seyirle 42,8462'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 42,9170'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 50,6280, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 57,9670 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 98 seviyesinde.

Küresel piyasalarda, Noel tatili sebebiyle dünya çapında birçok endekste işlem yapılmazken, açık olan az sayıdaki borsada ve vadeli işlemlerde yön arayışı öne çıkıyor.

ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine ilişkin iyimserliğin devam etmesi de dolara talebin azalmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise Noel tatili nedeniyle Avrupa'da piyasaların kapalı olacağını belirtti.

