Dolar bugün ne kadar?

Piyasalarda yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Piyasaların gözü kulağı bugün açıklanacak ABD enflasyon rakamlarında olacak.

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Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak olan faiz kararı da merakla bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı da yatırımcıların odağında.

DOLAR/TL BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 26.88'in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.90 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.84, en yüksek ise 26.98 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.94 liradan işlem görüyor.