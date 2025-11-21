Dolar bugün ne kadar?

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 42,37'den tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 42,4440 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 49,0290, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 55,6260 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 100,1 seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentilerinin gücünü kaybetmesiyle dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.