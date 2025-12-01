Dolar bugün ne kadar?

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 42,5020'den tamamlamıştı. Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,5270 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 49,3430, sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 56,2440 seviyesinde bulunuyor.

Haberin Devamı

Dolar endeksi, yatay seyirle 99,5 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın Asya tarafında Japonya Merkez Bankasının (BoJ) sıkılaşmaya gidebileceğine dair endişeler varlık fiyatlarının yönünü belirliyor.

Bunun yanı sıra ABD'de bu hafta açıklanacak ADP istihdam raporunun iş gücü piyasasına ilişkin daha net sinyaller vermesi öngörülürken cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verisinin de enflasyon görünümüne dair önemli mesajlar içermesi bekleniyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Bu gelişmelere ek olarak ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in bir sonraki başkanı için seçim yaptığını söyledi. Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçecek en olası aday olarak görülüyor.

Haberin Devamı

Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,97 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,49 oldu.