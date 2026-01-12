Dolar bugün ne kadar?

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 43,0980'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,1420'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 50,3560'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 57,9710'den satılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Adalet Bakanlığından "cezai iddianame" tehdidi aldığını açıklaması, bankanın bağımsızlığına yönelik endişelerin artmasına neden oldu.

Powell, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının cuma günü Fed'e büyük jüri celbi tebliğ ettiğini bildirdi. Celbin geçen yıl haziran ayında Senatonun Bankacılık Komitesi'nde verdiği ifadeyle bağlantılı bir cezai iddianame tehdidi içerdiğini aktaran Powell, söz konusu ifadesinin kısmen tarihi Fed ofis binalarının yenilenmesini kapsayan çok yıllı bir projeye ilişkin olduğunu anımsattı.

Powell, cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:

"Cezai suçlama tehdidi, Fed'in faiz oranlarını Başkanın tercihlerini izlemek yerine halka neyin hizmet edeceğine dair en iyi değerlendirmemize dayanarak belirlemesinin bir sonucudur. Bu, Fed'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayanarak belirlemeye devam edip edemeyeceği, yoksa bunun yerine para politikasının siyasi baskı veya yıldırma eylemleriyle mi yönlendirileceğiyle ilgilidir."

Bu gelişmelerle banka yönetiminin daha fazla siyasi baskı altında kalabileceğine yönelik soru işaretleri çoğalırken, bu durum varlık fiyatlamalarındaki oynaklıkları artırdı.

ABD dolarının euro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi geriledi. Cuma günü yüzde 0,2 artışla 99,1 seviyesinden kapanarak yükselişini son 4 işlem gününe taşıyan dolar endeksi, yeni işlem haftasına yüzde 0,2 düşüşle 98,9 seviyesinden başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da cari denge ile Fed'e ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirtti.