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Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,44 seviyelerinde işlem görüyor.

18.08.2021 - 10:49 | | AA
Dolar bugün ne kadar oldu?

Dün arka arkaya 4'üncü işlem gününde de gerileyerek 8,3830 ile son 14 günün en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 8,4351'den tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,1'lik artışla 8,4440'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 9,9020'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 11,6070'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise dün yüzde 0,5'lik artışla 93,1'den kapanmasının ardından, bugün yüzde 0,1'lik kayıpla 93 kritik eşiğinin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor. Euro/dolar paritesi, dün 1,17 sınırına kadar gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,1'lik yükselişle 1,1730 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik gidişata yönelik belirsizliklere işaret eden açıklamalarının ardından gözlerin bu akşam Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklara çevrildiğini ifade etti.

Yatırımcıların ekonomik belirsizliklerin para politikalarına nasıl yansıyacağına dair daha fazla netlik aradığını, bu nedenle tutanakların ardından döviz piyasalarında oynaklığın artabileceğini belirten analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıcı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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