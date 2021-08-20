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Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,54 seviyelerinde işlem görüyor.

20.08.2021 - 11:08 | | AA
Dolar bugün ne kadar oldu?

Dün en düşük 8,3936 ve en yüksek 8,5534 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 8,5188'den tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,3'lük artışla 8,5440'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,1 artışla 9,9820'den sterlin/TL yatay seyirle 11,6310'dan alıcı buluyor.

Dolar endeksi yükselişini 5'inci işlem gününe taşıyarak 93,6 ile yaklaşık 10 ayın en yüksek seviyesini test ederken, euro/dolar paritesi dün 1,1666 ile 4 Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 1,1680 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanakların, varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanabileceği olasılığını artırdığını, bu durumun doların diğer ülke para birimleri karşısında güçlenmesini beraberinde getirdiğini söyledi.

Yatırımcıların gelecek hafta gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısına odaklandığını belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın burada yapacağı konuşmalarda, varlık alımlarının azaltılmasında izlenecek yola dair daha fazla netlik aranacağını, bu gelişme öncesinde döviz piyasalarında oynaklığın sürebileceğini kaydetti.

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