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Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 14.61’in üzerinde başladı.

16.03.2022 - 09:52 | | UZMANPARA
Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) saat 21.00’de açıklayacağı faiz kararında olacak. Piyasa beklentisi Fed’in faiz oranını 25 puan artırması yönünde. 

Fed’in bu yıl içerisinde 7 kez faiz artışına gitmesi bekleniyor. Emtia fiyatlarının artmasıyla birlikte küresel çapta enflasyonist eğilim yükselirken, bu durum ABD ekonomisini de derinden etkiliyor. 

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Fed’in yüksek enflasyonu dizginleyebilmek için 2018 yılından sonra ilk kez faiz artışına gitmesi bekleniyor. Fed’in 50 puanlık bir faiz artırma ihtimaline ise düşük gözüyle bakılıyor. 

Dolar endeksi bugün hafif gerileme kaydederek 98.821’den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yatay seyrederek 2.149 seviyesinde hareket ediyor. 

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR 

Dolar/TL haftanın üçüncü gününe 14.61’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 14.72 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.59, en yüksek ise 14.75 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.15 lira ile primli seyrediyor. 

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