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Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 14.81’in üzerinde başladı.

23.03.2022 - 09:32 | | UZMANPARA
Dolar bugün ne kadar oldu?

Para piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) yapılan açıklamalarda olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyondaki artışa karşın mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılabileceğini kaydetti. 

Öte yandan Fed yetkilileri de Powell’ın yaptığı şahin tonda açıklamaları destekledi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed’in daha hızlı bir faiz artışına gitmesi gerektiğini kaydederken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, 50 baz puanlık bir faiz artışının değerlendirilmesi gerektiğini ve faizleri yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 2,5’e çıkarma taraftarı olduğunu söyledi. 

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Dolar endeksi bugün yükseliş kaydediyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 98.519 seviyesinde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi de 2.395 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF GERİLİYOR 

Dolar/TL haftanın üçüncü gününe 14.81’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif gerileyerek 14.80’den işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.77, en yüksek ise 14.82 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.32 lira ile yatay seyrediyor. 

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