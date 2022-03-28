Dolar bugün ne kadar oldu?

Para piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikasına yönelik açıklamalarında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell, mayıs ayında gerçekleştirilecek toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılabileceğini söylemişti. Fed üyeleri ise Powell’ın şahin söylemlerini desteklemişti.

Fed’den gelen sıkı para politikasına yönelik açıklamalar sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün 2.557’ye kadar yükselerek 3 yılın zirvesine ulaştı.

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ABD 10 yıllık tahvil faizinin sert yükselmesiyle birlikte dolar endeksi de güç kazanıyor. Dolar endeksi bugün 99.225 seviyesine kadar çıkarken şu dakikalarda 99.204’ten işlem görüyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYİRDE

Dolar/TL haftanın ilk gününe 14.82’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 14.84 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.81, en yüksek ise 14.84 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.26 lira ile hafif gerileme kaydediyor.