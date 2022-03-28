Geri Dön
UzmanparaDolar bugün ne kadar oldu?
HaberlerUzmanpara Haberleri Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 14.82’nin üzerinde başladı.

28.03.2022 - 10:14 | | UZMANPARA
Dolar bugün ne kadar oldu?

Para piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikasına yönelik açıklamalarında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell, mayıs ayında gerçekleştirilecek toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılabileceğini söylemişti. Fed üyeleri ise Powell’ın şahin söylemlerini desteklemişti. 

Fed’den gelen sıkı para politikasına yönelik açıklamalar sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün 2.557’ye kadar yükselerek 3 yılın zirvesine ulaştı. 

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD 10 yıllık tahvil faizinin sert yükselmesiyle birlikte dolar endeksi de güç kazanıyor. Dolar endeksi bugün 99.225 seviyesine kadar çıkarken şu dakikalarda 99.204’ten işlem görüyor. 

DOLAR/TL PRİMLİ SEYİRDE 

Dolar/TL haftanın ilk gününe 14.82’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 14.84 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.81, en yüksek ise 14.84 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.26 lira ile hafif gerileme kaydediyor. 

İğneada açıklarında mayın tespit edildi
Müzakere mesajı! Putin ve Zelenskiy İstanbul'da görüşecek mi?
Salgın bitiyor derken sıcak gelişme! Bu kez sessizce...
Sosyal medyada yayıldı! 500 bin teneke yağ sattılar
Biden'ın sözleri panik yarattı! Kremlin'den jet cevap
Rus patronlar paraları nerede saklıyor? 'Çamaşırhane' detayı
Bir yaşındaki kız canlı canlı gömüldü, aramaya gidenler kayboldu
Kılıçdaroğlu'na seslendi: Hangi büyükelçiye düzelttirdin!
'Yüzüne kezzap atılmış, bunun enteresan bir tarafı var mı?'
'Savaş bilmediğimiz şeyleri de öğretti!'
Herkes Joachim Löw'ü beklerken Fenerbahçe'den ters köşe!
MHK'nın kararı sonrası Cüneyt Çakır bilmecesi
Eda'yı polisler kapıdayken öldürdü! 'İpin ucundan yukarı doğru çektim'
Metaverse tetikleyecek! Yemek yemiyor, duş almıyorlar
Cem'in Rüya'sı! 'Yaş farkı olayı yeni bir şey değil'
İğneada açıklarında mayın tespit edildi
İğneada açıklarında mayın tespit edildi
Müzakere mesajı! Putin ve Zelenskiy İstanbul'da görüşecek mi?
Müzakere mesajı! Putin ve Zelenskiy İstanbul'da görüşecek mi?
Salgın bitiyor derken sıcak gelişme! Bu kez sessizce...
Salgın bitiyor derken sıcak gelişme! Bu kez sessizce...
Sosyal medyada yayıldı! 500 bin teneke yağ sattılar
Sosyal medyada yayıldı! 500 bin teneke yağ sattılar
Biden'ın sözleri panik yarattı! Kremlin'den jet cevap
Biden'ın sözleri panik yarattı! Kremlin'den jet cevap
Rus patronlar paraları nerede saklıyor? 'Çamaşırhane' detayı
Rus patronlar paraları nerede saklıyor? 'Çamaşırhane' detayı
Bir yaşındaki kız canlı canlı gömüldü, aramaya gidenler kayboldu
Bir yaşındaki kız canlı canlı gömüldü, aramaya gidenler kayboldu
Kılıçdaroğlu'na seslendi: Hangi büyükelçiye düzelttirdin!
Kılıçdaroğlu'na seslendi: Hangi büyükelçiye düzelttirdin!
'Yüzüne kezzap atılmış, bunun enteresan bir tarafı var mı?'
'Yüzüne kezzap atılmış, bunun enteresan bir tarafı var mı?'
'Savaş bilmediğimiz şeyleri de öğretti!'
'Savaş bilmediğimiz şeyleri de öğretti!'
Herkes Joachim Löw'ü beklerken Fenerbahçe'den ters köşe!
Herkes Joachim Löw'ü beklerken Fenerbahçe'den ters köşe!
MHK'nın kararı sonrası Cüneyt Çakır bilmecesi
MHK'nın kararı sonrası Cüneyt Çakır bilmecesi
Eda'yı polisler kapıdayken öldürdü! 'İpin ucundan yukarı doğru çektim'
Eda'yı polisler kapıdayken öldürdü! 'İpin ucundan yukarı doğru çektim'
Metaverse tetikleyecek! Yemek yemiyor, duş almıyorlar
Metaverse tetikleyecek! Yemek yemiyor, duş almıyorlar
Cem'in Rüya'sı! 'Yaş farkı olayı yeni bir şey değil'
Cem'in Rüya'sı! 'Yaş farkı olayı yeni bir şey değil'