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Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 16.81’in üzerinde başladı.

05.07.2022 - 09:14 | | UZMANPARA
Dolar bugün ne kadar oldu?

Para piyasaları küresel ekonominin resesyona girebileceği ihtimalini fiyatlıyor. ABD’de enflasyonun rekor seviyede bulunması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırması ekonomide durgunluğa yol açacağı ihtimalini kuvvetlendiriyor.  

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Küresel çapta yaşanabilecek olası bir durgunluk ihtimali emtia fiyatlarını düşürürken, doların güçlenmesinde etkili oluyor. Geçtiğimiz gün dolar endeksi 105.635’i aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. Dolar endeksi bugün 105.512 seviyesinde hareket ediyor.

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ DÜN SERT DÜŞTÜ 

Geçtiğimiz gün ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert düşüş görüldü. Yüzde 7.82 oranında gerileyen tahvil faizi yüzde 2.791’e indi. Tahvil faizi bugün toparlanma kaydederek yüzde 2.937’den işlem görüyor. 

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 16.81’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 16.95’ten işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 16.77, en yüksek ise 16.96 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.61 lira ile primli seyrediyor.

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