Dolar bugün ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler cuma günü gerçekleştirilecek olan Jackson Hole Sempozyumu’nda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşmada olacak. Powell’ın faiz politikasına ilişkin vereceği mesajlar önemle takip edilecek.

Öte yandan Fed yetkililerinden eylül ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin 75 baz puan artırılması yönündeki açıklamaları piyasalarda fiyatlamaları etkiliyor.

DOLAR ENDEKSİ 5 HAFTANIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Fed’den faiz artışlarına devam edileceği mesajları ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksini yukarı yöne taşıdı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 3 seviyesini aşarak 1 ayın zirvesine ulaşırken, dolar endeksi dün 109 seviyesinin üzerine çıkarak 5 haftanın en yüksek seviyesini test etti.

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Dolar endeksi bugün 108.677’den işlem görüyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.10’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 18.13 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.07, en yüksek ise 18.14 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.04 lira ile gerileme kaydediyor.