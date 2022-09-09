Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarının gözü kulağı geçtiğimiz gün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararındaydı. Banka faiz oranlarını 75 baz puan artırdı. Böylelikle 24 yılın en sert faiz artışı kaydedilmiş oldu.

FAİZ KARARI DİKKATLE TAKİP EDİLDİ

ECB mevduat hesap oranını 75 baz puan artırarak yüzde 0.75 seviyesine çekti. Banka refinansman faiz oranını ise yüzde 1.25 seviyesine yükseltti. Böylelikle banka son 24 yılın en sert faiz artışını gerçekleştirmiş oldu. Piyasalarda beklenti de faiz oranlarının 75 baz puan artırılması yönündeydi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Banka marjinal borçlanma oranını da 75 baz puan artırarak yüzde 1.50 seviyesine yükseltti.

DOLAR ENDEKSİNDE SERT DÜŞÜŞ

Bu hafta 110 seviyesinin üzerine çıkarak 20 yılın rekorunu kıran dolar endeksi bugün sert gerileme göstererek 108.403’e kadar düştü. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.300 seviyesi civarında hareket ediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.22’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 18.24 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.22, en yüksek ise 18.25 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.42 lira ile primli seyrediyor.