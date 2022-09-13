Dolar bugün ne kadar oldu?

Para piyasalarının gözü kulağı bugün saat 15.30’da açıklanacak ABD enflasyon rakamlarında olacak. Tüketici fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında gerçekleşerek rekor seviyeden geri gelmişti.

ABD’de tüketici fiyatları haziran ayında yıllık bazda yüzde 9.1 oranında artarak rekor kırmıştı. ABD’de enflasyon artışının temmuz ayında yavaşlaması piyasalardaki fiyatlamaları etkilemişti.

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ABD’de ağustos ayında enflasyon artışının yavaşlaması bekleniyor. Tüketici fiyatlarında artışın yıllık bazda yüzde 8.1 oranında gerçekleşmesi öngörülüyor.

DOLAR ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz hafta ortasından bu yana düşüş kaydeden dolar endeksi bugün 108.033’ten işlem görüyor. Dolar endeksi 7 Eylül’de 110.786’yı aşarak 20 yılın rekorunu kırmıştı.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.22’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 18.23 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.21, en yüksek ise 18.23 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.51 lira ile yükseliyor.