Dolar bugün ne kadar oldu?

Bu haftanın en önemli gündem maddesi ABD’de açıklanan enflasyon rakamlarıydı. ABD’de salı günü ağustos ayı tüketici fiyatları açıklandı.

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Tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.3 oranında artarak piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. ABD’de enflasyonun öngörülenin üzerinde seyretmesiyle birlikte piyasalarda Fed’in 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini daha sert yükseltebileceği fiyatlandı.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Salı günü kritik gelişme öncesi 107.680’e kadar gerileyen dolar endeksi ardından yeniden 110 seviyesini aştı. Bugün endeks 109.773’ten işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.439 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.23’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 18.26 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.23, en yüksek ise 18.27 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.25 lira ile yükseliş kaydediyor.