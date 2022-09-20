Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler yarın açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, düşük bir ihtimal de olsa 100 baz puanlık faiz artırımı da ihtimal dahilinde.

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Fed son toplantısında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2.50 seviyesine çıkarmıştı. Fed’in faiz hamlesi piyasalarda yönü tayin edecek.

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 11 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Fed’in faiz artırmaya başlamasıyla son dönemde ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş hız kazandı. Dün yüzde 3.500 seviyesini aşan ABD 10 yıllık tahvil faizi 11 yıl sonra en yüksek seviyeyi test etti. Tahvil faizi bugün yüzde 3.487’den işlem görürken, dolar endeksi 109.551 ile yatay seyrediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.28’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 18.30 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.28, en yüksek ise 18.32 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.39 lira ile yükseliş kaydediyor.