Dolar bugün ne kadar oldu?

Piyasalarda yön geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası belli oldu. Fed politika faizini 3. kez üst üste 75 baz puan artırarak yüzde 3-3.25 seviyesine çıkardı. Fed’in faiz artırımlarına devam etmesi dolar endeksi ve tahvil faizinin yükselmesinin önünü açtı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Dolar endeksi dün 114.527’yi aşarak 20 yılın rekorunu kırdı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.842 ile sert yükseliş kaydetti. Bugün ise dolar endeksi ve tahvil faizi düşüş gösteriyor. Dolar endeksi 113.733’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.839 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.46’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 18.48 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.43, en yüksek ise 18.51 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.81 lira ile yükseliş kaydediyor.