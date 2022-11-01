Dolar bugün ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler yarın saat 21.00’de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına çevrildi. Fed’in politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 4 seviyesine çıkarması bekleniyor.

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Kritik gelişme öncesi dolar endeksi bugün düşüş kaydederek 111.101 seviyesinde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.013 ile gerileme gösteriyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.59’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 18.61 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.58, en yüksek ise 18.67 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.48 lira ile primli seyrediyor.