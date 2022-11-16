Dolar bugün ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler geçtiğimiz gün ABD’de açıklanan üretici enflasyonundaydı. ABD’de üretici fiyatları ekim ayında yıllık bazda yüzde 8 oranında arttı. Bir önceki ay üretici enflasyonu yüzde 8.4 olarak açıklanmıştı.

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Geçtiğimiz hafta ABD’de tüketici enflasyonunun gerileme göstermesinin ardından üretici enflasyonunda da yavaşlama görülmesi ilerleyen süreçte enflasyonda düşüş eğiliminin sürebileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

DOLAR ENDEKSİ 3 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz gün sert düşüş gösteren dolar endeksi 105.340 seviyesine kadar gerileyerek 3 ayın dibini gördü. Endeks bugün 106.178'den işlem görüyor. Dün yüzde 3.758 seviyesine kadar düşen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yükselerek yüzde 3.816 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.60 liradan başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.56, en yüksek ise 18.64 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 19.38 lira ile primli seyrediyor.