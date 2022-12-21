Dolar bugün ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini 50 baz puan artırması ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz artışlarına devam edileceğini belirtmesiyle birlikte dolar endeksi yükselişe geçmişti.

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi Fed kararı sonrasında 104.500’lü seviyelerden 104.900’lere kadar çıkmıştı. Yeni haftada ise dolar endeksinde dikkat çeken düşüşler görüldü.

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Dolar endeksi dün 103.777’ye kadar geriledi. Bugün endeks 104.030 ile sakin seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.695 ile hafif toparlanıyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.65’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 18.66 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.62, en yüksek ise 18.69 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.84 lira ile hafif primli seyrediyor.