Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD’de enflasyon göstergelerindeki düşüş eğilimi ve Çin’in uyguladığı sıkı Covid-19 politikasından normalleşme sürecine geçmesi piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

Çin’de ülkeye gelen yabancı turistler için uygulanan zorunlu karantinaların kaldırılmasıyla birlikte piyasalarda risk iştahı arttı. Hisse ve emtia piyasaları bu gelişmenin etkisiyle birlikte yükseldi.

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Bu hafta itibarıyla dolar endeksi ise sakin bir seyir izliyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 104.026’dan işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.818 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.66’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 18.71 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.62, en yüksek ise 18.77 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.94 lira ile toparlanma gösteriyor.