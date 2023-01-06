Dolar bugün ne kadar oldu?

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayında gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanakları yayınlandı. Fed, 4 toplantıda faizi üst üste 75 baz puan yükselttikten sonra aralık ayında faiz artırım hızını yavaşlatarak 50 baz puanlık bir artırıma gitmişti. Fed politika faizini yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı.

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Fed’in ileriye dönük projeksiyonlarına dair faiz politikasının ipuçlarının arandığı Fed toplantısında piyasaların beklediği gibi bir parasal gevşeme mesajı çıkmadı.

Tutanaklar Fed üyelerinin gelecek ay yapacakları toplantıda faizi 50 baz puan daha artırıp artırmayacağı veya faiz artırım hızını bir kez daha düşürüp düşürmeyeceği konusunda bir ipucu vermedi. Tutanaklarda finansal koşulların gereksiz gevşemesinin fiyat istikrarını sağlama çabalarına zarar vereceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Fed cephesinden gelen şahin mesajlar sonrasında piyasada sert hareketler görülmedi.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.75’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 18.77 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.73, en yüksek ise 18.81 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.75 liradan işlem görüyor.