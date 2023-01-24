Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD’de geçen hafta çarşamba günü yayınlanan veriler perakende satışların bir yılın en büyük düşüşünü yaşadığını, üretici fiyatlarının yavaşladığını gösterirken olası bir resesyona işaret etti ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha az şahin davranabileceği görüşünü destekledi.

PİYASALARIN GÖZÜ KULAĞI 1 ŞUBAT’TA

Öte yandan piyasaların gözü kulağı 1 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan Fed toplantısına çevrildi. Fed’in 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapması bekleniyor. Fed son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı. Fed’in faiz artış hızını yavaşlatacağına yönelik beklentiler piyasalardaki fiyatlamaları etkiliyor.

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Bugüne 101.988 seviyesinden başlayan dolar endeksi şu dakikalarda düşüş göstererek 101.803’ten işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.513 ile hafif geriliyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.81’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.81 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.75, en yüksek ise 18.82 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.49 lira ile hafif primli seyrediyor.