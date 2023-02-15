Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını belirleyen en önemli verilerden birisi olan enflasyon verisi geçtiğimiz gün saat 16.30’da açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ocak ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi.

Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 6,4 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 6,5'ten yüzde 6,2'ye ineceği tahmininde bulunmuştu.

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Tüketici fiyatları 2022 yılının Temmuz ayında yüzde 9,1 ile 1981 yılı Kasım ayından sonra en yüksek seviyesini görmüştü. Enflasyonda o tarihten bu yana düşüş yaşanıyor.

ABD’de tüketici fiyatlarında yıllık bazda düşüş sürse de son açıklanan verilerin piyasaların beklentilerinin üzerinde gelmesiyle birlikte piyasalar hareketlendi.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Geçtiğimiz gün kritik gelişme öncesinde 103.300’lü seviyelerde hareket eden dolar endeksi 103.518’e kadar yükseldikten sonra 103.269’dan kapandı. Bugün endeks hafif yükselerek 103.514’ten işlem görüyor. Dün yüzde 3.797’ye kadar prim yapan ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3.742'den işlem görüyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.83’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 18.85 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.80, en yüksek ise 19.12 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.20 lira ile hafif geriliyor.