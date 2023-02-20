Dolar bugün ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta salı günü ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle piyasalar hareketlenmişti.

ABD’DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Yatırımcıların gözü kulağı geçen hafta salı günü saat 16.30’da açıklanan ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ocak ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi.

ABD’de tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 6,4 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 6,5'ten yüzde 6,2'ye ineceği tahmininde bulunmuştu.

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ABD’de enflasyonun gerileme göstermesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi Fed’in faiz artışlarına devam edeceği beklentilerini güçlendirdi. Bu durum doların küresel çapta yükselmesine yol açtı.

DOLAR ENDEKSİ 104 SEVİYESİNİN ÜZERİNDE TUTUNAMADI

Geçen hafta cuma günü dolar endeksi 104.667’ye kadar çıkarak 6 Ocak tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Zirve seviyeyi gördükten sonra aşağı yönlü hareket eden dolar endeksi haftayı 103.881’den kapattı. Bugün dolar endeksi yatay bir seyir izleyerek 103.894’ten işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.817 ile gerileme gösteriyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.83’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay bir seyir izleyerek 18.86 liradan işlem görüyor. Dolar/TL geçen haftayı da 18.86 seviyesinden kapatmıştı. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.81, en yüksek ise 18.90 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.15 lira ile hafif geriliyor.