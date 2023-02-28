Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadele edebilmek için daha uzun süre faiz artışlarına devam edeceği beklentileri kuvvetlendi. Geçen hafta çarşamba günü Fed tutanaklarında üyelerin büyük çoğunluğu 25 baz puanlık bir faiz artışına işaret etti.

Tutanaklarda enflasyon yüzde 2'ye doğru düşüş patikasına girene kadar sıkı para politikasına devam edileceği söylendi. Bu durum doların küresel çapta güçlenmesine yol açtı.

FED’İN TAKİP ETTİĞİ KRİTİK VERİ AÇIKLANDI

Öte yandan cuma günü saat 16.30’da ABD’de Fed’in enflasyonun seyri açısından büyük önem gösterdiği çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi açıklandı.

Buna göre çekirdek kişisel tüketim giderleri ocak ayında yıllık bazda piyasa beklentileri üzerinde yüzde 4.7 oranında arttı. Piyasalarda beklenti yüzde 4.3 oranında artış olacağı yönündeydi.

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Çekirdek kişisel tüketim giderlerinin yükseliş kaydetmesi ABD’de enflasyon artışının devam edeceğine yönelik beklentileri kuvvetlendirdi. Bu durum Fed’in faiz artışlarını sürdüreceği öngörülerini güçlendirirken, dolar endeksini yükseltti.

DOLAR ENDEKSİ 105 SEVİYESİNDEN DÖNDÜ

Dolar endeksi dün 105.359’a kadar çıkarak 6 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Zirve seviyeyi gördükten sonra geri çekilen dolar endeksi günü 104.639’dan kapattı. Bugün dolar endeksi hafif yükselerek 104.813’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.932 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.88’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.79, en yüksek ise 18.91 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.01 lira ile gerileme gösteriyor.