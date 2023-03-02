Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Özellikle geçen hafta cuma günü ABD’de çekirdek kişisel tüketim giderlerinin beklentilerin üzerinde gelmesi enflasyonda artışa işaret etti.

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ABD’de son gelen verilerin enflasyonda yükselişe işaret etmesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Bu durum dolar endeksinde sert yükselişleri beraberinde getirdi.

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ YÜZDE 4'Ü AŞTI

Dolar endeksi pazartesi günü 105.359’a kadar çıkarak 6 Ocak tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Zirveyi gördükten sonra düşüşe geçen dolar endeksi dün 104.094’e kadar geriledi. Bugün dolar endeksi 105.023 ile primli seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.071 ile toparlanma gösteriyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.88’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.86, en yüksek ise 18.90 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 20.02 lira ile geriliyor.