Dolar bugün ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler bugün saat 18.00’de ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’ne sunacağı yarıyıl para politikası raporunda olacak.

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Powell’ın Fed’in ileriye dönük para politikasına ilişkin vereceği mesajlar piyasalar için büyük önem taşıyor. Fed, 22 Mart tarihinde faiz kararını açıklayacak. 25 baz puan faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan artırım da ihtimal dahilinde. Powell’ın açıklamaları piyasalarda yönü belirleyebilir.

DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM NE?

Kritik gelişme öncesinde dolar endeksi bugün hafif primli seyrederek 104.442’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.932 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 18.89’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 18.91 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.81, en yüksek ise 18.95 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.16 lira ile yatay seyrediyor.