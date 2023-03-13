Dolar bugün ne kadar oldu?

Yatırımcılar geçtiğimiz cuma saat 16.30’da ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verilerini bekliyordu. Buna göre tarım dışı istihdam şubat ayında 311 bin artış gösterdi. Piyasalarda beklenti artışın 205 bin olması yönündeydi.

İşsizlik oranı ise artış göstererek yüzde 3.6 olarak açıklandı. Ocak ayında işsizlik yüzde 3.4 seviyesindeydi.

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ABD’de tarım dışı istihdam verisi beklentileri aşsa da işsizlik oranının yükseliş göstermesi Fed’in faiz artışlarını daha yavaş artırabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Son dönemde piyasalar mart ayındaki toplantıda 25 baz puan yerine 50 baz puanlık bir faiz artırımını konuşuyordu.

KRİTİK VERİ SONRASI DOLAR ENDEKSİNDE SERT DÜŞÜŞ

Kritik gelişme öncesinde 105.100’lü seviyelerde hareket eden dolar endeksi kısa süre içerisinde sert düşüş sergiledi. 104.039’a kadar gerileyen endeks haftayı 104.637’den kapattı. Bugün endeks düşüşünü sürdürerek 103.683’e kadar geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.519 ile negatif seyrediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.96’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 18.97 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.90, en yüksek ise 19.02 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.25 lira ile primli hareket ediyor.