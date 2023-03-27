Dolar bugün ne kadar oldu?

Piyasalarda yön ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası şekillendi. Fed beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.75-5 aralığına çıkardı.

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Fed tutanaklarında bu yıl bir kez daha faiz artırımının mümkün olduğu belirtilirken, piyasalar bu mesajı daha fazla faiz artırımına gidilmeyeceği şeklinde yorumladı.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Kritik gelişme sonrasında dolar endeksi geçtiğimiz hafta 103’lü seviyelerden 101.915’e kadar geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.287 seviyesine kadar düştü.

Dip seviyeyi gördükten sonra toparlanan dolar endeksi bugün 103.062’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.406 ile yükseliş gösteriyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 19.05’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 19.09 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.97, en yüksek ise 19.24 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 20.57 lira ile yükseliş kaydediyor.