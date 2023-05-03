Dolar bugün ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler bugün saat 21.00’de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak.

Fed'in bugün faizi 25 baz puan artıracağı ancak faiz artırımlarına ara verileceği sinyalini vereceği beklentileri piyasalarda fiyatlamaları etkiliyor.

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ABD'de dün açıklanan istihdam verilerinin iş gücü piyasasının gevşemeye başladığına işaret etmesinin Fed'in faiz artırımlarına ara vermesi olasılığını güçlendirdiğini değerlendiren piyasada dolar endeksi düşüş gösteriyor.

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR ENDEKSİ GERİLİYOR

Dün 101.884’e kadar gerileyen dolar endeksi 101.608 seviyesini test etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3.417 ile düşüş kaydediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 19.44’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 19.47 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.44, en yüksek ise 19.49 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.54 lira ile yükseliş kaydediyor.