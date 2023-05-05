Dolar bugün ne kadar oldu?

Piyasalarda yön Fed faiz kararı sonrasında şekillendi. Fed politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak yüzde 5-5.25 seviyesine çıkardı.

Böylelikle Fed son 10 toplantı boyunca üst üste artırıma giderek faiz oranlarını 16 yılın zirvesine çıkardı.

İLAVE FAİZ ARTIŞI MESAJI METİNDEN ÇIKARILDI

Karar metninde ise dikkat çeken ifadelere yer verildi. Metinde sonraki açıklamada yer alan bir miktar ek politika faizi artırımının uygun olabileceği yönündeki açıklamaların çıkarıldığı görüldü.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Fed Başkanı Jerome Powell kritik faiz kararı sonrası piyasalara önemli mesajlar verdi. Powell enflasyonun halen yüksek olduğunu belirtirken, faiz politikasına ilişkin veri odaklı olacaklarını söyledi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Fed faiz kararı sonrası 101.073’e gerileyen dolar endeksi dün 101.635’e kadar yükseldi. Dolar endeksi bugün 101.276 ile gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.394 ile toparlanma gösteriyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Geçtiğimiz güne 19.45’ten başlayan dolar/TL, 19.50’ye kadar yükseldikten sonra 19.46’dan kapandı. Dolar/TL haftanın son işlem gününe 19.49’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 19.50 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.36, en yüksek ise 19.50 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.52 lira ile primli seyrediyor.