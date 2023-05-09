Dolar bugün ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası metinde yer alan daha fazla faiz artışına işaret eden ifadenin çıkarılması sonrası piyasalarda sert hareketler görülmüştü.

Dolar endeksi 101’li seviyelere geri çekilirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.300’ün altına sarkmıştı.

ABD’DE TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİ AŞTI

Cuma günü 15.30'da ABD ekonomisine yönelik iş gücü verileri açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam nisan ayında 253 bin olarak açıklandı. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 180 bin olması yönündeydi.

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Kritik tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artması sonrası Fed’in faiz artışlarına daha uzun süre devam edebileceğine yönelik beklentiler kuvvetlendi. Bu gelişmeyle birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükselişler dikkat çekti. Dolar endeksi 101.775’e kadar yükseldi, tahvil faizi yüzde 3.500’ü aştı.

Bugün dolar endeksi hafif toparlanarak 101.535’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.496 ile gerileme gösteriyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 19.50’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 19.51 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.46, en yüksek ise 19.51 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.42 lira ile hafif geriliyor.