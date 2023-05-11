Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler dün saat 15.30’da ABD’de açıklanan enflasyon rakamlarındaydı. Buna göre yıllık tüketici fiyatları yüzde 5 olan piyasa beklentilerinin altında yüzde 4.9 olarak açıklandı.

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Bir önceki ay yıllık enflasyon yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD’de nisanda aylık bazda tüketici fiyatları piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 0.4 oranında arttı. Bir önceki ay tüketici fiyatları yüzde 0.1 oranında yukarı gelmişti.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 19.52'nin üzerinde başladı. Dolar/TL şu dakikalarda yükselerek 19.54’ten işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.51, en yüksek ise 19.67 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.46 lira ile primli seyrediyor.