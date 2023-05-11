Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaDolar bugün ne kadar oldu?
HaberlerUzmanpara Haberleri Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 19.52'nin üzerinde başladı.

11.05.2023 - 09:29 |
Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler dün saat 15.30’da ABD’de açıklanan enflasyon rakamlarındaydı. Buna göre yıllık tüketici fiyatları yüzde 5 olan piyasa beklentilerinin altında yüzde 4.9 olarak açıklandı.

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

Bir önceki ay yıllık enflasyon yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD’de nisanda aylık bazda tüketici fiyatları piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 0.4 oranında arttı. Bir önceki ay tüketici fiyatları yüzde 0.1 oranında yukarı gelmişti.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 19.52'nin üzerinde başladı. Dolar/TL şu dakikalarda yükselerek 19.54’ten işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.51, en yüksek ise 19.67 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.46 lira ile primli seyrediyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Çiftçinin şoke eden ölümü! Kayısı toplarken yılan soktu

Çiftçinin şoke eden ölümü! Kayısı toplarken yılan soktu

Cari denge Mart’ta 4,49 milyar dolar açık verdi

Cari denge Mart’ta 4,49 milyar dolar açık verdi