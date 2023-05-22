Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD’de borçlanma tavanına ilişkin belirsizlikler, küresel resesyon endişeleri ve dolar endeksindeki yükselişlerin etkisiyle birlikte altın fiyatları kayba yöneldi.

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Küresel piyasaların gözü kulağı ise ABD’de borçlanma tavanına ilişkin müzakerelerde. Eğer ABD’de borçlanma tavanı artırılmazsa hazine borçlarını ödeyemeyecek duruma gelebilir. ABD cephesinden son yapılan açıklamalarda müzakerelerde anlaşmaya varılabileceğinin sinyali verilmişti.

DOLAR ENDEKSİ 2 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz hafta cuma günü dolar endeksi 103.618’i aşarak 2 ayın zirvesini test etti. Zirve seviyeyi gördükten sonra geri çekilen dolar endeksi bugün 103.102 seviyesinden işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.650 ile geriliyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 19.79’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 19.84 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.75, en yüksek ise 20.18 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.48 lira ile primli seyrediyor.