Dolar bugün ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tutanaklarının yayınlanmasının ardından piyasalar hareketlenmişti. Fed tutanaklarında üyeler ilave faiz artışına yönelik görüş bildirirken bu durum parasal sıkılaşmanın devam edeceği beklentilerini kuvvetlendirmişti.

Geçen hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında artmasıyla birlikte dolar endeksinde sert düşüş görülmüştü.

PİYASALAR ABD ENFLASYONUNU BEKLİYOR

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 15.30’da ABD’de açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamlarında olacak. ABD’de tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 3.1 seviyesine inmesi bekleniyor. Mayıs ayında yıllık tüketici fiyatları yüzde 4 seviyesinde gerçekleşmişti.

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Tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0.3 artması bekleniyor. Piyasa beklentilerinden farklı gelecek bir enflasyon verisi piyasalarda fiyatlamaları etkileyebilir.

KRİTİK GELİŞME ÖNCESİ DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün düşüş göstererek 101.350’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.954 ile aşağı yönlü seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 26.08’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.12 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.04, en yüksek ise 26.13 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.84 lira ile primli hareket ediyor.