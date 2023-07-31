Dolar bugün ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler ABD’de olmaya devam ediyor. Geçen hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) faizi beklentiler dahilinde 25 baz puan artırmıştı.

Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara önemli mesajlar vermişti. Powell Fed'in gelecekteki faiz hareketlerinde "verilere bağlı bir yaklaşım" izlemeye devam edeceğini söylemişti.

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Fed cephesinden piyasaların beklediği yönde açıklamaların gelmesinin ardından emtia ve hisse piyasaları moral bulmuştu. Perşembe günü ise ABD büyüme rakamları sonrası dolar endeksi yükselişe geçti.

ABD’DE BÜYÜME BEKLENTİLERİ AŞTI

Perşembe günü ABD ekonomisine yönelik 2'nci çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Buna göre GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,4 büyüdü. Piyasa beklentisi büyümenin yüzde 2 olacağı yönündeydi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Perşembe günü 100.551’li seviyelerden yükselişe geçen dolar endeksi cuma günü 102.042’yi gördü. Endeks bugün 101.558’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.955 ile yatay hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 26.88’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.93 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.84, en yüksek ise 27.02 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.76 lira ile yükseliş gösteriyor.