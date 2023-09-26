Dolar bugün ne kadar oldu?

Geçen hafta Fed’in faizi sabit tutmasının ardından Fed yetkililerinin önümüzdeki süreçte bir kez daha faiz artırımını uygun görmesiyle birlikte piyasalar hareketlendi. Geçen hafta dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi yükselişe geçti.

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Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi 106.097’ye kadar yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4.500 seviyesini aştı. Bugün dolar endeksi 106.034’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.513 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 27.21’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 27.23 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.14, en yüksek ise 27.45 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.86 lira ile yatay hareket ediyor.