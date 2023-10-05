Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD’de çarşamba günü açıklanan veriler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha fazla faiz artırmak zorunda kalmayabileceği yönündeki umutları desteklerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi düşüşe geçti.

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ABD’DE İKİ KRİTİK VERİ AÇIKLANDI

Çarşamba günü açıklanan ADP verilerine göre ABD’de şirketler eylül ayında 2021 başından bu yana en düşük seviyede yeni istihdam yarattı.

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Ağustos ayında 180 bin artış kaydeden özel sektör istihdamı geçen ay yalnızca 89 binlik artış yaşadı. Veriler iş gücü talebinin birçok sektörde yavaşladığını gösterdi.

ABD’de açıklanan ISM hizmet endeksi de eylül ayında 53,6 ile bu yılın en düşük seviyesine indi ve Fed’e dair endişelerin azalmasını destekledi.

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİNDE YÖN DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz gün yüzde 4.884’e kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi düşüşe geçti. ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.700’lü seviyelere indi. Dolar ise küresel çapta düşüş gösteriyor. Dolar endeksi bugün 106.657’den işlem görüyor.

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DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 27.55’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.57 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.37, en yüksek ise 27.60 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.11 lira ile primli hareket ediyor.