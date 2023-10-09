Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısında politika faizini sabit bırakması ve ardından toplantı metninde üyelerin bu yıl ilave bir faiz artışını daha öngörmesiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi yükselişe geçmişti.

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PİYASANIN GÖZÜ 1 KASIM’DA

Piyasalar halihazırda Fed’den bir faiz artırımı daha bekliyor. Fed bir sonraki toplantısını 1 Kasım tarihinde yapacak. Bu tarihe kadar ABD’den gelecek her bir ekonomik veri piyasalarda fiyatlamaları etkileyecek.

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ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.805’i aşarken, geçen hafta çarşamba günü 107’li seviyelerin üzerine çıkan dolar endeksi bugün 106.324 seviyesinde bulunuyor.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 27.59’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 27.69 lira ile primli seyrediyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.34, en yüksek ise 28.11 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 29.29 lira ile yatay hareket ediyor.