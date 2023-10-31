Dolar bugün ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda Orta Doğu’da yaşanan İsrail-Filistin arasındaki savaş fiyatlanmaya devam ediyor.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkesin seçenek olmadığını açıklamasının ardından savaşın bölgeye yayılabileceği endişesi piyasalarda tedirginliklere yol açtı.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİNDE DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Geçtiğimiz hafta dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş dikkat çekmişti. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5 seviyesini aşarken, dolar endeksi 106.900 seviyesine yaklaşmıştı. Ancak yeni hafta itibarıyla piyasalarda karışık seyir gözleniyor.

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ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.816 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksi 105.957 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 28.23’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 28.31 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.20, en yüksek ise 28.53 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 30.18 lira ile primli seyrediyor.