Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Böylelikle Fed son 3 toplantısında da faizi sabit tuttu. Faiz oranı halen 22 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

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FED METNİNDE FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ

FOMC üyelerinin çoğu iki günlük toplantının ardından açıklanan projeksiyonlarda 2024 yılı için üç faiz indirimi öngörürken bu oranın yüzde 75 olabileceği tahmin edildi.

POWELL: FAİZ ARTIRIMINDA ZİRVEYE YAKINIZ

Kritik gelişme sonrası piyasalara önemli mesajlar veren Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in faiz oranlarını yükseltmeyi muhtemelen tamamladığını, ancak gerekirse tekrar harekete geçme seçeneğini açık tuttuğunu söyledi.

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Bu gelişme sonrasında Fed’in faiz artırımında sona gelindiği piyasalarda fiyatlanmaya başladı. Piyasalar Fed’in mart ayında faiz indirme olasılığını yüzde 60, mayıs ayında faiz indirme olasılığını ise yüzde 90 olarak fiyatlamaya başladı.

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DOLAR ENDEKSİ VE ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİNDE SERT DÜŞÜŞ

Faiz kararının ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert düşüşler görüldü. Dolar endeksi bugün 102.692 seviyesinde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.956 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 28.97’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 29.04 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.92, en yüksek ise 29.05 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 31.72 lira ile primli hareket ediyor.