Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha fazla faiz artırmayacağı ve 2024 yılı mart ayına kadar bir faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler piyasalarda fiyatlanıyor. Aralık ayı toplantısında Fed, 2024 yılı için toplamda 3 adet 75 baz puanlık bir faiz artışı öngörmüştü.

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Bu gelişme ile birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüşler görüldü. Emtia piyasaları ve borsalarda ise risk iştahı arttı.

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Dolar endeksi bugün 101.154 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.842 ile sakin seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 29.43’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 29.50 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 29.38, en yüksek ise 29.85 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.70 lira ile yatay hareket ediyor.